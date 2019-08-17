لجنة أممية تزور مخيم الركبان.. ما الذي يحدث؟

2019/08/17 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر صحفي، ان الأمم المتحدة تعتزم زيارة مخيم الركبان الواقع على الحدود الأردنية السورية، في مهمة مشتركة مع الهلال الأحمر العربي السوري وذلك لتقييم

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