معتقل منسي لفقوا له تهمة وسلطات السعودية تعيد حبسه

2019/08/17 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت السلطات السعودية سجن الناشط الإصلاحي "عبدالرحمن الشميري" 5 سنوات أخرى بلا سبب قانوني، وفق حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر" المعني بمتابعة أوضاع المعتقلين من

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