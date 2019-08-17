فدوي: الحرس الثوري اقوى من أي وقت مضى في مضيق هرمز

2019/08/17 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وكالة "تسني" الإيرانية نقلا عن الأدميرال فدوي أن قوة الحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز قد ازدادت وأصبحت أكثر صلابة".وأضاف فدوي، ان" حرس الثورة الاسلامية عقب الاحداث الاخيرة في المنطقة وخصوصا مع ازدياد القوى الأجنبية في مضيق هرمز بات أقوى من أي وقت مضى والعالم يقر بهذا الأمر".وحذر الأدميرال الإيراني قائلا، ان" العدو يختبر الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ اربعين عاما ويجب أن يأخذ العبر من اختباراته السابقة".انتهى..م.م

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