عمليات بغداد تعتقل متهمين بالإرهاب والدكة العشائرية

2019/08/17 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للقيادة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم بالإرهاب في منطقة المحمودية جنوبي العاصمة".واضافت، انه" تم اعتقال متهمينِ اثنينِ بالدكة العشائرية في منطقة العبيدي، في حين تم القبض على متهمٍ بالنصبِ والاحتيال في منطقة الراشدية، ومتهم ٍآخرَ بالتهديد في منطقةِ السعدون".واشار الى انه" تم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزا ءَهُم وفق القانون".انتهى..م.م

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