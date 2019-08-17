2019/08/17 | 13:01

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أمنية ديالى تعلن تأمين حدود المحافظة بالكامل

كلمة -

بغداد

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق

الحسيني، يوم السبت، تأمين حدود المحافظة بالكامل، فيما اشار الى

ان"نشاط داعش انحسر بنسبة

90‎"%‎.

وقال الحسيني، إن "القوات الامنية والحشد الشعبي تمسك عموم مناطق

محافظة ديالى ونجحت بتأمين الحدودية مع المحافظات الاخرى بالكامل من

اي تهديد خارجي"،مبينا،أن" نشاط داعش في مناطق المحافظة انحسر بنسبة

تتجاوز الـ‎%‎90 الآن".

وأضاف أن "عناصر داعش لم يبقى منهم سوى اعداد قليلة مبعثرة في مناطق

حمرين وبزايز ديالى وجنوب بني سعد"، لافتا الى أن" حركة داعش تعتمد

الآن على التسلل والقيام بأعمال لصوصية هنا وهناك لإرباك الاوضاع

لاغير".

وأشار الى أن "القوات الامنية مستمرة بمطاردة ماتبقى من خلايا داعش

داخل مناطق ديالى ، ونجحت بالقضاء على الكثير من عناصرها خلال

الفترة الماضية.

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