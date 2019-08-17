2019/08/17 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد السودان، اليوم السبت 17 أغسطس/آب الجاري، حدثاً تاريخياً، حيث يتم التوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم، والتي تمثل بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.وماتزال الاضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة 1989 – 2019)، تحت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان يتحضر لتوقيع وثيقة “الإعلان الدستوري” النعيم نيوز.

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