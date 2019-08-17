2019/08/17 | 13:05

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شاهد ..



لحظة القبض على قيادات داعشية في كركوك..



هكذا تصرف احد ابناء الدواعش

السبت

17

أب

2019 :

12:57 pm

2

شاهد ..



لحظة القبض على مسؤول امنية داعش في الرياض ومسؤول

العقارات في الرياض ومسؤول المالية

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