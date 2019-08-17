2019/08/17 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، السبت، باعتقال أحد المتعاطين للمخدرات بحوزته 22 حبة مخدرة في الطوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أحد المتعاطين للمخدرات بحوزته 22 حبة مخدرة في الطوز) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال أحد المتعاطين للمخدرات بحوزته 22 حبة مخدرة في الطوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).