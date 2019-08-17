رحيل كوتينيو.. كيف يبعد نيمار عن برشلونة؟

2019/08/17 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتخذ فيليبي كوتينيو خطوته التي طال انتظارها في مسيرته الكروية من خلال التوجه إلى بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، مع موافقته المبدئية على الإعارة لفريق بايرن ميونيخ.

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