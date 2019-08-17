2019/08/17 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم السبت ، القبض على احد المتعاطين للمواد المخدرة وبحوزته ٢٢حبة مخدرةفي الطوز بمحافظة صلاح الدين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: القبض على متعاطي للمخدرات بحوزته ٢٢حبة مخدرةفي الطوز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: القبض على متعاطي للمخدرات بحوزته ٢٢حبة مخدرةفي الطوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).