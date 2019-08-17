اسعار العملات الاجنبية والذهب ليوم السبت

2019/08/17 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر /موازين نيوز/، اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط ليوم السبت 17 اب 2019

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