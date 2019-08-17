2019/08/17 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستقر أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات اليوم السبت 2019/8/17

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي لليوم) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي لليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).