صحيفة حكومية: 35 مليار دولار حجم الأموال السورية المهربة إلى 4 دول فقط

2019/08/17 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية السورية أن نسبة تهريب الأموال من البلاد ارتفعت خلال سنوات الحرب، وسجلت

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