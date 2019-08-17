2019/08/17 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ الدكتور خالد العطية ورئيس بعثة الحج الماليزية داتو سري سيد صالح على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من تجربة البلدين في الحج.وقال الشيخ العطية خلال استقباله وفد البعثة الماليزية في مكة المكرمة، ان” الحج فرصة مثالية للتعارف والتواصل بين المسلمين من مختلف اوطانهم ومذاهبهم والاستفادة من التجارب التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البعثتان العراقية والماليزية تتفقان على تبادل تجاربهما في مجال الحج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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