القبض على شخصين سرقا سيارة لبغداديين في اربيل

2019/08/17 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة اربيل ، السبت، إلقاء القبض على شخصين بتهمة الخطف وسرقة سيارة، خلال اقل من 24 ساعة.

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