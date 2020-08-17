اسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم 17-8-2019 السبت

2019/08/17 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستقر أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات اليوم السبت 2019/8/17بورصة الكفاح120.350في صيرفات بغداد 120.000120.750البصرة ..أربيل بورصة120.400الموصل بورصة120.500 .

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