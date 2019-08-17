صحة الرصافة تعلن تسجيل 615 حادث خلال العيد

2019/08/17 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم السبت، تسجيل 615 حادث خلال عيد الاضحى المبارك.

وقال مدير اعلام الدائرة قاسم عبد الهادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة صحة بغداد الرصافة سجلت خلال عطلة عيد الاضحى 615 حادث”.





وأشار الى “تسجيل 241 حادث مروري بسيارات”، مبينا ان “مستشفى الكندي كان الاعلى باستقبال المصابين اذ سجل 56 حالة، بينما سجلت المؤسسات الصحية 169 حادث جراء الدراجات النارية وما تعرف (بتك تك)”.





وأضاف البيان، ان “مستشفيات صحة الرصافة سجلت 205 حالة سقوط من علو، حيث كان مستشفى الجملة العصبية الاعلى والذي سجل 110 حالة”.

وتابع، ان “الحوادث المرورية تم معالجتها ولم تسجل حالة وفاة”.

وكان مدير مستشفى ابن الهيثم في بغداد عمار فؤاد عيسى، أعلن ان “شعبة الطوارئ استقبلت 914 مراجعاً خلال أيام العيد، فيما سجلت إصابة 26 حالة جراء استخدام الألعاب المحرضة على العنف ذات الاطلاقات البلاستيكية الصجم”.

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