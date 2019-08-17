لاعبان للمنتخب الوطني العراقي ينجوان من الموت بأعجوبة

2019/08/17 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا لاعبا المنتخب الوطني، ايمن حسين واحمد ابراهيم، من الموت بعد تعرضهما لحادث سير اثناء عودتهما الى الديار عقب انتهاء بطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا...

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