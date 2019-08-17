بغداد.. انقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر الأحرار

2019/08/17 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية نجدة بغداد،اليوم السبت، انقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر الأحرار في العاصمة.

وذكرت المديرية، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “دوريات النجدة تمكنت اليوم، من انقاذ فتاة من قبل دوريات النجدة حاول رمي نفسها من اعلى جسر الاحرار بدافع الانتحار”.

وأضافت، أنه “تم تسليمها وفق اجراءات اصولية”.

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