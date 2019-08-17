2019/08/17 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس في البلاد لخمسة ايام اعتبارا من اليوم.وذكر التقرير ، ان “درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية لليوم السبت ستنخفض قليلا بينما لا تتغير في المنطقة الجنوبية”.واضاف انه “بعد ذلك سترتفع درجات الحرارة قليلا وخاصة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية:انخفاض ثم ارتفاع لدرجات الحرارة خلال الايام الاربعة المقبلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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