2019/08/17 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تمكنت قوة من استخبارات الكرادة وبالتعاون مع قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، من القبض على شخص بكلوريوس قانون قام بابتزاز فتاة من خلال نشر صورها بعد ان سرق صفحتها على الفيسبوك.وقال مصدر في حديث لـ”يس عراق”، ان “المتهم قام بتهديد الضحية، مقابل مبلغ من المال وقامت باعطاءه المبلغ ثلاثة ملايين دينار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابتزها بالاولى واسقطته بالثانية.. من عجائب الابتزاز في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابتزها بالاولى واسقطته بالثانية.. من عجائب الابتزاز في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).