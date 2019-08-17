دعوة برلمانية لعقد جلسة طارئة واستضافة عبد المهدي

2019/08/17 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس تحالف سائرون في ديالى برهان المعموري، السبت، بضرورة استضافة رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة طارئة للبرلمان.

وقال المعموري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "بعد اقترابنا من مضي سنة كاملة على تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي، إلا إننا كممثلين للشعب العراقي لم نلاحظ أي تطور بمختلف الملفات الهامة في البلاد"، مبيناً ان "المواطن لم يلمس لحد الآن أي تقدم يذكر في ملف الخدمات أو الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة وغيرها من الملفات".وأضاف، أن "من أهم الملفات التي تشهد تردياً واضحاً هو الملف الخدمي الذي يعتبر من الملفات التي تلامس حياة المواطن وتسبب في معاناته على مدى عقود طويلة من الزمن"، لافتاً إلى إن "هنالك تعمد من قبل المتصدين لهذا الملف للاستمرار في أذية أبناء الشعب العراقي وعدم توفير أبسط الخدمات له".وأشار المعموري، إلى أن "الإمكانيات التي تتمتع بها البلاد والمردودات المالية التي تدخل إلى خزينة الدولة قادرة على تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة وبمواصفات تقنية علمية متطورة"، موضحا ان "مافيات الفساد واستشراء ظاهرة المحسوبية هما من أهم الأسباب التي أدت إلى التراجع الخطير في هذا الملف الحساس".وتابع النائب متسائلا: "ألا يستحق أبناء الشعب العراقي الصابر المضحي أن ينعم بالخدمات بعدما عانى الأمرين طوال الفترات الماضية"، مطالباً رئاسة مجلس النواب بـ"القيام بواجبها الوطني والدعوة إلى عقد جلسة طارئة يستضاف فيها رئيس مجلس الوزراء لكشف المقصرين أمام الرأي العام ومحاسبتهم".انتهى

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