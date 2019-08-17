برشلونة يُعلن في بيان رسمي تشخيص إصابة لويس سواريز

2019/08/17 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله التشخيص النهائي لإصابة لويس سواريز مُهاجم الفريق، بعد تعرضه لإصابة في مواجهة أتلتيك بلباو بالأمس.

ولم يتمكن الأوروجوياني من استكمال المباراة التي هُزم فيها فريقه بهدف نظيف؛ وتم استبداله في الدقيقة 37 وشارك رافينيا ألكانتارا بدلاً منه.وأوضح النادي في بيانه أنّ مُهاجمه الأوروجوياني خضع لمزيد من الفحوصات وتبين إنه يُعاني من إصابة في عضلة ربلة {العضلة الخلفية} للساق اليسرى.ولم يكشف بيان بطل الدوري الإسباني، عن مدة الغياب المُتوقعة للمهاجم صاحب الـ"31" عامًا.انتهى

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