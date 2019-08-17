رجل دين كردي يصف مطربة بـ”بائعة هوى”.. أهالي السليمانية يتفاعلون

2019/08/17 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تواصلت ردود الفعل الغاضبة في مدينة #السليمانية بإقليم #كردستان العراق على تصريح #رجل_الدين (هلو حمه رشيد) بعد وسم المطربة الكردية “ماريا هورامي” بكلمات نابية وطعنها بشرفها، […]

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