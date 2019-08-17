2019/08/17 | 14:03

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الأخبار المحلية

السبت 17 أغسطس 2019 | 01:51 مساءً | عدد القراءات : 28

الفلوجة تقدم اعتذاراً لكردستان: سنتولى محاسبة هؤلاء

بغداد/...وجه قائممقام الفلوجة عيسى الساير رسالة اعتذار إلى أهالي إقليم كردستان بسبب التصرفات الفردية التي قام بها "نفر ضال لا يمثل أهالي المدينة" .

وقال الساير في رسالة إلى أهالي الإقليم إن "الذي حدث هو قيام أشخاص سكارى بالاعتداء على صاحب مطعم لبيع المأكولات، وهو من أهالي كردستان في ساعة متأخرة من الليل".

وأضاف أن "الموضوع حدث قبل يومين، وهو لا ينم عن تصرفات أهل الفلوجة الذين احتضنتهم مدن إقليم كوردستان وخاصة أربيل"، مبينا ان "الشخص الذي فتح المطعم كان مرحباً به، وحكومة الفلوجة قدمت له كل التسهيلات وسمحت له بفتح المطعم" .

وأشار إلى أن "ما حدث هو خارج التصرفات الاخلاقية لأهالي الفلوجة، ونحن باسم أهالي المدينة وحكومتها نقدم اعتذارنا لأهلنا في الإقليم وسأكون اليوم ليلا عند صاحب المطعم وسأتولى محاسبة المعتدين الذين تم مسكهم وسيحالون إلى العدالة، ونكرر اعتذارنا لأهالي أربيل ومدن الإقليم لما قدموه لأهلنا في محنة النزوح".

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