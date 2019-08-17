هيئة الحج والعمرة:التفويج العكسي للحجاج سينتهي خلال 15 يوما

2019/08/17 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ خالد العطية، اليوم السبت، ان التفويج العكسي الجوي للحجاج العراقيين من الديار المقدسة الى العراق سينتهي خلال 15 يوم.وقال العطية ، ان “اليوم الاول من التفويج العكسي سيشهد رحلتان، ثم تتبعها خمس رحلات في كل يوم، في مطارات بغداد والبصرة والنجف واربيل السليمانية”.

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