2019/08/17 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح النائب السابق عن محافظة نينوى، ماجد شنكالي، تساؤلات بشأن واردات العراق من السياحة الدينية.

وأشار شنكالي في تغريدة على تويتر، الى حصول السعودية على واردات من الحج والعمرة، وصلت في هذا الموسم الى اثني عشر مليار دولار، ومحاولتها الى إيصالها الى خمسة وأربعين مليار دولار في المستقبل، عبر تطوير البنية التحتية، مختتما تغريدته بالتساؤل قائلا “كم هي واردات العراق من السياحة الدينية؟ وهو يضم مراقد الانبياء والأئمة، ومكان ولادة وبيت النبي إبراهيم عليه السلام في أور، وماهي خطة الحكومة للاستفادة منها اقتصاديا”؟.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شنكالي يتساءل عن واردات السياحة الدينية ويقارنها بواردات السعودية من الحج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شنكالي يتساءل عن واردات السياحة الدينية ويقارنها بواردات السعودية من الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).