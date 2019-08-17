الجيش السوري يقضي على أهم قادة ‘النصرة’ في ريف حماة

2019/08/17 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الجيش السوري من قتل أحد أهم القياديين العسكريين في ما يسمى بــ“تنظيم جبهة النصرة” الإرهابية المدعو أبوسليمان البيلاروسي في ريف حماه الشمالي.وذكرت تنسيقيات المسلحين عبر مواقع التواصل أن أبو سليمان البيلاوسي هو قائد مجموعة “ملحمة تاكتيكال” (العصائب الحمراء) أو ما يعرف بـ “بلاك ووتر الجهاد”.وكان القيادي بتنظيم جبهة النصرة أبو سليمان برتبة عريف …

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