2019/08/17 | 14:07

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بالصور..



عملية امنية واسعة للبحث عن مطلوبين جنوب الموصل

السبت

17

أب

2019 :

01:36 pm

36

العمليات العسكرية غرب ناحية الشورة جنوب مدينة الموصل بمشاركة فرقة

١٦ جيش عراقي وحشد العشائرية والعملية الثانية شرطة والسوات على قرية تابعة لناحية حمام

العليل قرب سيطرة العقرب لتطهير بعض القرى

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