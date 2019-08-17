الدفاع النيابية: الحكومة ستستخدم ورقة التبادل التجاري لإخراج القوات التركية

2019/08/17 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، أن الوفد العراقي سيستخدم ورقة التبادل التجاري للضغط على الحكومة التركية بسحب قواتها القتالية المتواجدة بشكل غير شرعي شمال البلاد.وقال عضو اللجنة علي جبار في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الوفد العراقي المشترك مع الجانب التركي سيبحث عدد من الملفات المهمة بين البلدين أبرزها الاتفاق على سحب القوات […]

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