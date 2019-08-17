الجملة العصبية تسجل ٢٧٥ اصابة طارئة خلال العيد بينها ١٥٠ حادث سير وسقوط من مرتفع

2019/08/17 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية ،السبت، عن استقبالها ٢٧٥ حالة طارئة خلال عطلة العيد اصابات بالرأس والحبل الشوكي بينها ١٥٠ حادث سير وسقوط من اماكن مرتفعة.وذكر مدير المستشفى الدكتور وليد خالد الحيالي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “طوارئ المستشفى تعمل على مدار الساعة خلال عطلة العيد وبكادر متخصص متكامل استقبلت […]

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