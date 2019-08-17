الدفاع لواع: التحقيق في حريق معسكر الصقر كشف الكثير من الحقائق.. وترتيب ونقل مخازن الأسلحة يحتاج لجدولة زمنية

2019/08/17 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الدفاع اليوم السبت، ان التحقيق في حادثة حريق مخازن معسكر الصقر يسير بالاتجاه الصحيح على وفق ما مرسوم له، مبينة ان قيادة العمليات المشتركة تمارس حاليا القيادة والسيطرة في موضوعة ترتيب ونقل مخازن الأسلحة.

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