2019/08/17 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اهمية تكثيف الحوار السياسي البناء بين القوى و الأطراف العراقية.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بمنشور ع تويتر تابعته /ميديا نيوز /، ان”رئيس الجمهورية استقبل رئيس تيار الحكمة لبحث عدة ملفات مهمة منها دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها وتطوير الأداء العام بالجوانب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يستقبل رئيس تيار الحكمة ويبحث معه عدة ملفات مهمة) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يستقبل رئيس تيار الحكمة ويبحث معه عدة ملفات مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).