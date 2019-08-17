الاتحاد الاسيوي:نجاح تنظيم غرب القارة يجسد قدرة العراق على ادارة الاحداث الرياضية

2019/08/17 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم سلمان بن ابراهيم، وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بمناسبة نجاح بطولة غرب اسيا، مؤكداً ان نجاح التنظيم جسد قدرة العراق على ادارة الاحداث والفعاليات الرياضية.وأرسل بن ابراهيم كتاباً الى وزير الشباب والرياضة احمد رياض قال فيه: “يسرنا ان نتوجه الى معاليكم بفائق الاحترام والتقدير، كما يسعدنا ان نغتنم

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