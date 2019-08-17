استقرار اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي

2019/08/17 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت اسواق صرف العملة الاجنبية، اليوم السبت، استقرارا في اسعار صرف الدولار امام الدينار.

وبلغت اسعار الدولار في بورصة الكفاح 120.350، أما في محال الصيرفة في بغداد فبلغت 120.000 و 120.750.

أما اسعار الصرف فبلغت في اسواق العملة في البصرة واربيل 120.400، وفي بورصة الموصل فبلغت 120.500.

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