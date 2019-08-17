الأسدي: نرفض أي إساءة للجيش العراقي فهو رمز هيبة الدولة

2019/08/17 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعرب رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي، عن رفض أي إساءة للجيش العراقي فهو رمز هيبة الدولة.





وقال الأسدي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “لقد بذلنا غاية جهدنا طيلة سنوات المواجهة مع داعش ومنذ الأيام الاولى لدعم الجيش وحفظ هيبته ويجب علينا جميعا دعم مؤسستنا العسكرية وأجهزتنا الأمنية والدفاع عنها والجيش في مقدمة هذه الأجهزة وبطولات رجاله”.





‏وأضاف، “ستبقى حاضرة في الأمة وسيبقى شهداء الجيش وجرحاه ومقاتليه مما يفتخر به في معركة الشعب العراقي وقواه الحية مع الارهاب والتوحش الداعشي، تحية لجيشنا الباسل قادة وضباطا ومراتب”.

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