2019/08/17 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تنوه عن قطع احد جوانب طريق محمد القاسم اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/17 | 14:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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