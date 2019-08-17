امانة بغداد تنوه الى قطع احد جوانب طريق محمد القاسم

2019/08/17 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، السبت، قطع احد جوانب طريق محمد القاسم وسط العاصمة ابتداءً من اليوم.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، أن "احد جوانب طريق محمد القاسم وتحديداً المقطع الذي يبدأ من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة سيتم قطعه ابتداءً من مساء اليوم السبت وذلك لأغراض الصيانة".وأضاف البيان، أنه "سيتم تحويل خط السير الى الجانب الآخر والذي قامت بافتتاحه مؤخراً ليكون بذلك ذهاباً وإياباً بعد انشاء تحويلة مؤقتة ووضع إشارات مرورية واستدلالية ترشد السائق نحو الطريق البديل وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".انتهى

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