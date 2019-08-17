2019/08/17 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت امانة بغداد، السبت، تنويها عن قطع احد جوانب طريق محمد القاسم اليوم، مبينة ان ذلك جاء لاغراض الصيانة.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى , انه “سيتم قطع احد جوانب طريق محمد القاسم في بغداد، وتحديداً المقطع الذي يبدا من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة مساء اليوم السبت”، عازيا السبب الى “اجراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تنوه عن قطع احد جوانب طريق محمد القاسم مساء اليوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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