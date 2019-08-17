امانة بغداد تعلن قطع احد جوانب طريق محمد القاسم

2019/08/17 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، قطع الى قطع احد جوانب الطريق محمد القاسم تحديداً المقطع الذي يبدا من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة مساء اليوم.وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، انه “سيتم قطع احد جوانب الطريق محمد القاسم تحديداً المقطع الذي يبدأ من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع […]

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