اغنية اصيل هميم “سر الحياة” تتخطى حاجز لـ 115 مليون مشاهدة خلال شهرين

2019/08/17 | 14:24

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( المستقلة ) – تخطت اغنية المطربة العراقية اصيل هميم “سر الحياة” حاجز لـ 115 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب خلال فترة شهرين من تاريخ رفع الاغنية 11/6/2019 ، وبذلك تكون الاغنية هي الاسراع انتشارا لمطربة عربية خلال هذه الفترة القصيرة .

الاغنية من انتاج شركة جديد ميوزك .

وتقول كلمات الاغنية :

لو فكرت وانسيتكلو گلت ما حبيتكالمن احب هاي الناسما بيها من حنيتك

اتخيل حياتي بدونكاكره الگلي شلونكسر الحياه مو بالمايلا سر حياتي عيونكسر الحياة عيونك

اويلي بشر مليان حب واحساسمن فدوه الضحكتهاويلي واحد بس اشوف الناسكلهم بيك انته

مالتي انته وبس اليه احساسكوانسه كلشي وبيه دوخ راسك

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شايف بشر ما يگدربدونك يعيش اتصوركل لحضه الك انه اشتاككل يوم احبك اكثر

حُبك كُبر فد مرهوانطيك عنه فكرهبحبك اوقع للموتوابصم الك بالعشره

حبيبي عمري اوياك انه بلياك ضايع مدري وينيحبيبي يمي تصير واحس الخير كله گبال عيني

اوياك اني زينه كلش حالتييا ابن روحي المدلل مالتي

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