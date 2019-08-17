قصة تذرف الدمع.. امرأة تترك اطفالها وتختفي في ظروف غامضة(صورة)

2019/08/17 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدمت امرأة من محافظة ديالى، امس الجمعة، على ترك خمسة اطفال قرب احد المساجد في العاصمة بغداد والاختفاء عنهم من دون معرفة الاسباب.وقال مصدر لـ”يس عراق” ان “امرأة تركت خمسة اطفال، ثلاثة بنات وولدين، لم تتجاوز اعمارهم السابعة ربيعا، مؤكدا ان الامرأة على الاكثر هي شقيقة لاب هؤلاء الاطفال”.

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