سائرون تطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث أسباب تردي الواقع الخدمي في البلاد

2019/08/17 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن سائرون وعضو لجنة الخدمات النيابية، برهان المعموري، بعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث أسباب تردي الواقع الخدمي في البلاد.

وقال المعموري، انه بعد مضي نحو سنة كاملة على تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، إلا أنه لم يلاحظ أي تطور بمختلف الملفات الهامة في البلاد، مبيناً أن المواطن لم يلمس لحد الآن أي تقدم يذكر في ملف الخدمات أو الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة وغيرها من الملفات.

وأضاف المعموري، أن من أهم الملفات التي تشهد تردياً واضحاً هو الملف الخدمي الذي يعتبر من الملفات التي تلامس حياة المواطن، وتتسبب في معاناته على مدى عقود طويلة من الزمن، لافتاً إلى أن هنالك تعمد من قبل المتصدين لهذا الملف للاستمرار في أذية أبناء الشعب العراقي وعدم توفير أبسط الخدمات له، حسب قوله.

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