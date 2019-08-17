قائممقام الفلوجة يقدم اعتذاراً لاهالي كردستان

2019/08/17 | 14:26

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بغداد اليوم _ الفلوجة

وجه قائم مقام الفلوجة عيسى الساير، السبت (17 اب 2019)، رسالة اعتذار إلى أهالي إقليم كردستان، بس...





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