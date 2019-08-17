2019/08/17 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/ خطوة برس أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم السبت، القبض على شخص بحوزته 22 حبة مخدرة في كركوك.وقال معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بناءً على معلومات دقيقة قوة مشتركة من قسم شرطة الطوز وشعبة مخدرات الطوز وقوة من الرد السريع ، تم القبض على احد المتعاطين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخص بحوزته 22 حبة مخدرة في كركوك وكالة خطوة برس.

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