2019/08/17 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ الدكتور خالد العطية ونظيره الماليزي داتو سري سيد صالح على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من تجربة البلدين في مجال الحج.حيث قال الشيخ العطية خلال استقباله وفد البعثة الماليزية، في مكة المكرمة، إن” الحج فرصة مثالية للتعارف والتواصل بين المسلمين من مختلف أوطانهم ومذاهبهم والاستفادة من التجارب التي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق عراقي ماليزي على تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الحج النعيم نيوز.

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