2019/08/17 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الدفاع نجاح الشمري ، المباشرة بفتح المدينة القديمة في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى محافظة صلاح الدين إن “خطط الوزارة تهدف الى تعزيز المتحقق من الاستقرار الأمني والمباشرة بفتح الطرق والمدينة القديمة تدريجياً في مدينة سامراء”.وكانت قيادة عمليات سامراء قررت مطلع 2017 بناء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يعلن المباشرة بفتح “المدينة القديمة” في سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يعلن المباشرة بفتح “المدينة القديمة” في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).