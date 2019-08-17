بايرن ميونخ يبرم صفقة فرنسية جديدة

2019/08/17 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي بايرن ميونخ، إبرام صفقة جديدة من الدوري الألماني، وذلك في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني،

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