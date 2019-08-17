"العهد نيوز" تنشر جزء مختصر من غرامات قانون المرور الجديد

2019/08/17 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ننشر للجمهور الكرم المختصر من الغرامات للقانون الجديد الذي ستطبقه مديرية المرور العامة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٦.

1-يعاقب بغرامة مالية قدرها 200 الف دينار كل من

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