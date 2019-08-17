2019/08/17 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن توقعاتها للاجواء في مناطق اقليم كوردستان.

وقالت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان خلال بيان لها، ان الاجواء، ليوم السبت، ستكون صافية ودرجات الحرارة ستتراوح بين 26 الى 42 درجة مئوية.

واضاف البيان ان الاجواء ليوم غد الاحد، ستكون صافية ايضاً وستتراوح درجات الحرارة بين 25 الى 44، وستسجل محافظة كركوك اعلى درجات الحرارة وهي 44 درجة مئوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على حالة الطقس في كوردستان ليومين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على حالة الطقس في كوردستان ليومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).